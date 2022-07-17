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Covid-19'da yeni varyant Centaurus ürkütüyor!

Koronavirüs tam yavaşlamaya başladı derken yeni varyantla yeniden etkisini göstermeye başladı. Covid-19'da Omicron'un BA.5 varyantının ardından yeni bir varyant daha ortaya çıktı.

17 Temmuz 2022 Pazar 20:34
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Covid-19'da yeni varyant Centaurus ürkütüyor!
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Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 yeni mutasyon ve varyantlarla hızla yayılmaya devam ediyor.

İlk olarak Mayıs ayında tespit edilen ve Hindistan’da şu sıralarda dominant varyant halini alan ve Centaurus adı verilen BA.2.75 varyantının koronavirüsü, salgınının seyrini değiştireceği öngörüleri yapılıyor.

Bağışıklığı alt edebiliyor
Hindistan’da tespit edildikten sonra Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda’da görülen BA.2.75 varyantının baskın varyant haline gelmesi beklenirken, bilim insanları, “Bu virüs çok daha bulaşıcı ve bu sebeple dünyanın geri kalan bölgelerinde de baskın olması olası. Fakat henüz bu virüs ile ilgili incelemeler ve yeterli verilerimiz yok” dedi.

Hollanda Kamu Sağlığı Enstitüsü bu hafta BA.2.75’in Hollanda’da bulunduğunu açıklamış fakat henüz bu varyant hakkında çok az şey bilindiğini duyurmuştu. Yetkililer, “Bu virüsün ufak ve belirgin bazı değişiklikler geçirerek Covid-19’a karşı oluşturulan güvenlik mekanizmasını daha kolay geçtiği tahmin ediliyor” dedi.

Geçirdiği mutasyonlar dikkat çekici
Bu varyantın daha önce Covid-19 geçirmiş olanlarda ya da aşı olanlarda oluşan bağışıklığı alt edebildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), henüz bu varyantı “endişe yaratan varyant” olarak tanımlamazken, bu virüsün gelişiminin yakından izlendiğini aktardı.

Moleküler biyolog Ulrich Elling, BA.2.75’in 8 ekstra mutasyona uğradığını ve bunun dikkat çekici bir fark olduğunu aktarırken, BA.5’e karşı oluşan bağışıklığın BA.2.75’i etkilememesinin olası olduğunun da altını çizdi.

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