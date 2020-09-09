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Covid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 900 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900 bini geçti.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:53
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Covid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 900 bini aştı

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 901 bin 871'e, vaka sayısı 27 milyon 740 bin 264'e ulaştı.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 194 bin 32 ölümle ABD'de kaydedildi.

Bu ülkeyi 127 bin 517 ile Brezilya, 73 bin 923 ile Hindistan, 68 bin 484 ile Meksika, 41 bin 586 ile İngiltere, 35 bin 563 ile İtalya, 30 bin 764 ile Fransa, 30 bin 123 ile Peru, 29 bin 594 ile İspanya ve 22 bin 542 ile İran izledi.

KKTC’de bugüne kadar 4 kişi hayatını kaybederken Türkiye'de de can kaybı sayısı 6 bin 782 oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 19 milyon 833 bin 287 kişi iyileşti, 7 milyon 5 bin 106 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid19
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