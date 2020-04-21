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COVID-19 karşısında güçsüz bir Afrika, tüm dünya için tehdit

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, "Ekonomik açıdan güçsüz ve COVID-19'dan kurtulamayan bir Afrika, tüm dünya için potansiyel bir tehdit olarak kalacaktır." dedi.

21 Nisan 2020 Salı 21:45
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COVID-19 karşısında güçsüz bir Afrika, tüm dünya için tehdit

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle istisnai bir durum yaşandığını, bu durumun uluslararası toplumda ekstra bir dayanışma gerektirdiğini vurguladı.

"COVID-19'dan kurtulamayan Afrika, potansiyel tehdit olarak kalacaktır"

Bu bağlamda Afrika ülkelerinin kamu borçlarının silinebileceğini, özel borçların ise yeniden düzenlenebileceğini belirten Senegal Cumhurbaşkanı Sall, "Bu sadece dayanışma açısından bir tedbir olarak düşünülmemelidir. Ekonomik açıdan da Afrika'yı borç yükünden kurtarmak, dünya piyasasına ekonomik bir aktör olarak geri dönmesine katkıda bulunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sall, "Ekonomik açıdan güçsüz ve COVID-19'dan kurtulamayan bir Afrika, tüm dünya için potansiyel bir tehdit olarak kalacaktır. Çünkü virüs tüm dünyadan silinmeden, dünya tamamen iyileşmiş olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Senegal'de vaka sayısı 164'e ulaştı

Macky Sall, bu süreçte Senegal'e yurt dışındaki Senegallilerin gönderdiği yardımın, yapılan uluslararası yardımların en az 3 katı olduğuna dikkati çekti.

COVID-19'a karşı mücadelede, Afrika ülkelerinin kendi içinde birlik olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Sall, kıtada ilk vaka görüldüğünden bu yana Afrika Birliği liderliğinde tıbbi araştırma ve analizler konusunda birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Öte yandan Senegal'de son 24 saatte 466 test yapıldı, COVID-19 vaka sayısı 35 artarak 164'e ulaştı.

COVID-19 bulaşan 242 kişi iyileşirken 5 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsCoronavirüs
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