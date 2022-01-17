Covid-19 nedeniyle ağır hasta olma riskini iki kat artıran gen keşfedildi

Bilim insanları, Covid-19 ile ağır hasta olma riskini iki kattan fazla artıran bir gen keşfetti. Polonya'daki Bialystok Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, söz konusu genin bir kişinin yaş, kilo ve cinsiyetten sonra Covid-19’dan ne kadar ciddi şekilde muzdarip olduğunu belirleyen en önemli dördüncü faktör olduğunu buldu.

Gen, insanlarda 23 çift kromozomdan biri olan kromozom 3'te yer alıyor ve Polonya nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünde, Avrupa nüfusunun yüzde 8-9’unda ve Hindistan nüfusunun yüzde 27'sinde bulunuyor.

AĞIR HASTA OLMA RİSKİ OLMA KİŞİLER ÖNCEDEN BELİRLENEBİLECEK

Bilim insanları yeni keşfin, doktorların en fazla risk Covid-19 riski altında olanları belirlemesine ve aşılar için onlara öncelik vermesine yardımcı olabileceğini vurguladı.

Bununla birlikte, Polonya ve orta ve doğu Avrupa'daki diğer bazı ülkeler, Batı Avrupa'dan çok daha düşük aşı oranları kaydetmeye devam ederken, son corona virüs vakaları ve ölüm artışlarıyla mücadele ediyor.

BİN BEŞ YÜZ KİŞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yeni çalışma, Bialystok Tıp Üniversitesi'nde profesör olan Marcin Moniuszko tarafından yönetildi ve yaklaşık bin 500 Covid hastasına dayanıyor.

Prof. Dr. Moniuszko, "Araştırmamızın sonuçlarına dayanarak, doktorlar için daha fazla ciddi hastalık riski taşıyan insanları belirlemek amacıyla kullanılabilen bir test oluşturulacağını umuyoruz.

Böyle bir test, enfeksiyon oluşmadan önce hastalığın hızlı seyri riski altında olabilecek kişileri daha iyi tanımlamaya yardımcı olabilir. O zaman, bu tür insanlar özel bakım alabilir, hem koruyucu (ilave dozlarda koruyucu aşılar) hem de tıbbi (SARS-CoV-2'ye yönelik yeni tedaviler) daha fazla koruma sağlayabilir” dedi.

Çalışmayı değerlendiren Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, “Polonya halkının yüzde 14'ünün bu gene sahip olduğu tahmin edildiğinden, yeni çalışmanın aşılama oranını hızlandıracağını düşünüyoruz. Bir buçuk yıldan fazla bir sürenin ardından, corona virüs ile ciddi şekilde hastalanmaya yatkınlıktan sorumlu bir geni tespit etmek mümkün oldu. Bu, yakın bir gelecekte Covid-19 nedeniyle ciddi şekilde hastalanmaya yatkın insanları tespit edebileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

AŞI OLMA ÇAĞRISI

Öte yandan, son verilere göre, Polonya nüfusunun yüzde 56,2'si tam olarak aşılandı. 2021'de Polonya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 yaş altı bin 85 kişiden yalnızca yüzde 3'ünün tam aşılı olduğuna dikkat çeken Aralık ayında Niedzielski, halkı aşı olmayan çağırdı.

Yeni çalışma ayrıca, Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından Kasım ayında yayımlanan bulguları destekliyor.Çalışmada, LZTFL1 adı verilen genin, Covid-19 kaynaklı solunum yetmezliği riskini iki katına çıkarmaktan sorumlu olduğu aktarılmıştı. LZTFL1 geni Güney Asyalıların yüzde 60'ında bulunuyot ve corona virüsün akciğerlerde daha kolay çoğalmasını sağlar. Güney Asya kökenli insanlarda yaygınlığı, ABD ve İngiltere’deki bazı azınlık topluluklarında görülen aşırı Covid-19 ölümlerini kısmen olarak açıklıyor.