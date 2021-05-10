Covid-19: New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor

Corona virüs nedeniyle en fazla can kaybı kaydeden ülke olan ABD'de virüsün en yoğun olduğu dönem olan Nisan 2020'de hayatını kaybeden 750 kişinin cenazelerinin hala soğutmalı kamyonlarda saklandığı açıklandı. Bir yıldan fazla süredir kamyonlarda saklanan cenazelerin ailelerin de isteğiyle kimsesizler mezarlığına gömüleceği belirtildi.