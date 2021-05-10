Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
Flaş Haber
EL-SEN süresiz greve giriyor
Kapat

Covid-19: New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor

Corona virüs nedeniyle en fazla can kaybı kaydeden ülke olan ABD'de virüsün en yoğun olduğu dönem olan Nisan 2020'de hayatını kaybeden 750 kişinin cenazelerinin hala soğutmalı kamyonlarda saklandığı açıklandı. Bir yıldan fazla süredir kamyonlarda saklanan cenazelerin ailelerin de isteğiyle kimsesizler mezarlığına gömüleceği belirtildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:48
182 Okunma
Covid-19: New York’ta 750 cenaze bir yıldan fazladır kamyonlarda bekliyor

Covid-19 sebebiyle en fazla kişinin hayatını kaybettiği ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde son dönemde aşılama çalışmalarının hızlanması virüsün etkilerini gün geçtikçe azalttı.

Aşılama başarısı sonrası ülkede günde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ün altına inerken virüsün ABD’yi sarstığı ilk dönem olan 2020 yılının Nisan ayının başlarında sadece New York’ta günde 800’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği dönemde hastaneler kapasitelerini aşarken, morglarda yer kalmaması nedeniyle şehirde soğutmalı kamyonlar morg görevi gördü.

CNN International, 2020’nin Nisan ayında hayatını kaybeden 750 kişinin cesetlerinin hala New York’taki soğutmalı kamyonlarda olduğunu açıkladı.

Cenazelerin Güney Brooklyn Deniz Terminali'ndeki kamyonlarda saklandığı bildirilirken Tıbbi muayene ofisinin sözcüsü Mark Desire, verdiği demeçte, "Pandeminin zirvesinde, hayatını kaybeden kişiler için için uzun süreli depolama alanları oluşturuldu. Duyarlılık ve şefkatle, yas dönemlerinde ailelerle tek tek çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenazelerin Baş Tıbbi Muayene Dairesi tarafından Nisan 2020’de alınan 80 soğutmalı kamyonda tutulduğu bildirildi.

AİLELER DE KİMSESİZLER MEZARLIĞNA GÖMÜLMELERİNİ İSTİYOR

Tıbbi muayene ofisinin icra komiseri yardımcısı Dina Maniotis, cesetlerin çoğunun, kentin son 100 yıldır fakir veya sahipsiz kişileri gömdüğü Hart Adası'na gidebileceğini söylerken kişilerin ailelerinin de bu istekte bulunduğunu belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Koronavirüsün tek ilacı bu' deyip inek idrarı içti ve satışa çıkardı
'Koronavirüsün tek ilacı bu' deyip inek idrarı içti ve satışa çıkardı
Japonya günlük 1 milyon aşı vurmayı planlıyor
Japonya günlük 1 milyon aşı vurmayı planlıyor
ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim