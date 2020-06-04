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Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti

Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.

04 Haziran 2020 Perşembe 20:22
551 Okunma
Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti

Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti.

Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti. salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:
Covid-19KoronavirüsCoronavirüs
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