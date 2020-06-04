Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti.
Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti. salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.
Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.
Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti.
Covid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti. salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.