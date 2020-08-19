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COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 322 bini aştı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:58
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COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 22 milyon 322 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 784 bin 653 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 322 bin 205'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 62 bin 975 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 474 bin 577 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 656 bin 204 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 175 bin 87 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 411 bin 872), Hindistan (2 milyon 768 bin 670), Rusya (937 bin 321), Güney Afrika (592 bin 144), Peru (549 bin 321), Meksika (531 bin 239), Kolombiya (489 bin 122), Şili (388 bin 855), İspanya (384 bin 270), İran (347 bin 835), İngiltere (320 bin 286), Arjantin (305 bin 966), Suudi Arabistan (301 bin 323), Pakistan (290 bin 445), Bangladeş (282 bin 344), İtalya (254 bin 636) ve Türkiye (251 bin 805)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (110 bin 19), Meksika (57 bin 774), Hindistan (53 bin 26), İngiltere (41 bin 381), İtalya (35 bin 405), Fransa (30 bin 451), İspanya (28 bin 670), Peru (26 bin 658), İran (19 bin 972), Rusya (15 bin 989), Kolombiya (15 bin 619), Güney Afrika (12 bin 264) ve Şili (10 bin 546)."

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