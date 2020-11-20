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COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 239 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 57 milyon 239 bini aştı.

20 Kasım 2020 Cuma 11:14
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COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 239 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 365 bin 695 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 57 milyon 239 bin 964'e çıkarken, virüs saptanan 39 milyon 734 bin 942 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 16 milyon 139 bin 327 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 70 bin 712 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 258 bin 333 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 4 bin 365), Brezilya (5 milyon 983 bin 89), Fransa (2 milyon 86 bin 288), Rusya (2 milyon 15 bin 608), İspanya (1 milyon 574 bin 63), İngiltere (1 milyon 453 bin 256), Arjantin (1 milyon 349 bin 434), İtalya (1 milyon 308 bin 528), Kolombiya (1 milyon 225 bin 490), Meksika (1 milyon 19 bin 543), Peru (943 bin 917), Almanya (878 bin 209), İran (815 bin 117), Polonya (796 bin 798), Güney Afrika (759 bin 658), Ukrayna (583 bin 510), Belçika (550 bin 264), Şili (536 bin 12) ve Irak (529 bin 226)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (168 bin 141), Hindistan (132 bin 202), Meksika (100 bin 104), İngiltere (53 bin 775), İtalya (47 bin 870), Fransa (47 bin 127), İran (43 bin 417), İspanya (42 bin 291), Arjantin (36 bin 532), Peru (35 bin 446), Rusya (34 bin 850), Kolombiya (34 bin 761), Güney Afrika (20 bin 671), Endonezya (15 bin 600), Belçika (15 bin 196), Şili (14 bin 955), Almanya (13 bin 788), Ekvador (13 bin 73), Polonya (12 bin 88), Türkiye (11 bin 943), Irak (11 bin 834), Kanada (11 bin 265) ve Ukrayna (10 bin 369)."

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