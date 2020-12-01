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COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 589 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 63 milyon 589 bini geçti.

01 Aralık 2020 Salı 09:28
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COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 63 milyon 589 bini aştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 473 bin 927 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 63 milyon 589 bin 977’ye çıkarken, virüs saptanan 43 milyon 985 bin 242 kişi de sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 920 bin 38 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 274 bin 332 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 463 bin 254), Brezilya (6 milyon 336 bin 278), Rusya (2 milyon 295 bin 654), Fransa (2 milyon 222 bin 488), İspanya (1 milyon 664 bin 945), İngiltere (1 milyon 629 bin 657), İtalya (1 milyon 601 bin 554), Arjantin (1 milyon 424 bin 533), Kolombiya (1 milyon 316 bin 806), Meksika (1 milyon 113 bin 543), Almanya (1 milyon 69 bin 763), Polonya (990 bin 811), Peru (963 bin 605), İran (962 bin 70), Güney Afrika (790 bin 4), Ukrayna (732 bin 625), Türkiye (638 bin 847), Belçika (577 bin 345), Irak (552 bin 549), Şili (551 bin 73), Endonezya (538 bin 883), Hollanda (523 bin 478) ve Çekya (523 bin 298).”

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (173 bin 165), Hindistan (137 bin 659), Meksika (105 bin 940), İngiltere (58 bin 448), İtalya (55 bin 576), Fransa (52 bin 731), İran (48 bin 246), İspanya (45 bin 69), Rusya (39 bin 895), Arjantin (38 bin 730), Kolombiya (36 bin 776), Peru (35 bin 966), Güney Afrika (21 bin 535), Polonya (17 bin 150), Endonezya (16 bin 945), Almanya (16 bin 862), Belçika (16 bin 645), Şili (15 bin 410), Türkiye (13 bin 746), Ekvador (13 bin 461), Ukrayna (12 bin 327), Irak (12 bin 258), Kanada (12 bin 130) ve Romanya (11 bin 331)."

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