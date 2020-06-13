COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 742 bini geçti

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 428 bin 362 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 967 bin 418 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 346 bin 289 aktif vaka bulunuyor.

En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 117 bin 27 kişide COVID-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 116 bin 831 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (829 bin 902), Rusya (511 bin 423), Hindistan (903 bin 603), İngiltere (292 bin 950), İspanya (290 bin 289), İtalya (236 bin 305), Peru (220 bin 749), Almanya (187 bin 251), İran (182 bin 525), Türkiye (175 bin 218), Şili (160 bin 846), Fransa (156 bin 287), Meksika (139 bin 196), Pakistan (132 bin 405), Suudi Arabistan (119 bin 942), Kanada (97 bin 943), Çin (83 bin 75), Bangladeş (81 bin 523), Katar (76 bin 588), Güney Afrika (61 bin 927), Belçika (59 bin 819), ve Belarus (52 bin 520)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 41 bin 901, İngiltere 41 bin 481, İtalya 34 bin 223, Fransa 29 bin 374, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 448, Belçika 9 bin 646, Hindistan 8 bin 890, Almanya 8 bin 863, İran 8 bin 659, Kanada 8 bin 49, Rusya 6 bin 715, Peru 6 bin 308, Türkiye 4 bin 778, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 870, Pakistan 2 bin 551, Güney Afrika 1354, Bangladeş 1095, Suudi Arabistan 893, Belarus 298 ve Katar 70."