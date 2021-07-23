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COVID-19 testi pozitif çıkan adam karısının kılığında uçağa bindi

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Endonezya'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir adam kendini karısı gibi göstererek uçağa bindi. Ancak hosteslerin dikkati sayesinde havada yakalandı.

23 Temmuz 2021 Cuma 13:37
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COVID-19 testi pozitif çıkan adam karısının kılığında uçağa bindi

Endonezya'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir adam kendini karısı gibi göstererek uçağa bindi. Ancak hosteslerin dikkati sayesinde havada yakalandı.

Asya'daki virüsün merkez üssü haline gelen Endonezya'daki seyahatle ilgili katı kısıtlamalar uygulanıyor.

Bu kapsamda çoğu hava yolu şirketi de Kurban Bayramı süresince kısıtlamaları sürdürdü.

COVID-19 testi pozitif çıkan Endonezyalı D.W, kısıtlamalara takılmamak için ilginç bir yol izledi.

Yüzünün tamamını kaplayan bir peçeyle uçağa binen adam, yanına karısına ait negatif COVID-19 test sonucunu ve pasaportunu aldı.

Uçuşun ortasında normal kıyafetlerini giyen adam bunu fark eden bir hostesin alarma geçmesiyle yakalandı.

Polis gazetecilere yaptığı açıklamada, adamın uçak indikten sonra gözaltına alındığını ve hemen test edildiğini belirtti.

Covid-19 testi pozitif sonuçlanan adama evde kendini izole etmesi söylendi.

Polis, karantina sona erdiğinde Endonezyalı adamı yargılamak için harekete geçeceklerini ifade etti.

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