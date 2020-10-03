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COVID-19 testi pozitif çıkan Trump'tan "iyiyim" mesajı

Yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, "Gayet iyi olduğumu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 10:38
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COVID-19 testi pozitif çıkan Trump'tan "iyiyim" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece COVID-19'a yakalandığını duyurdu. Trump, ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.

Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız." ifadelerini kullandı.

COVID-19'a yakalanan eşi Melania Trump'ın da durumunun iyi olduğunu belirten Trump, "Herkese çok teşekkür ederim, desteğinizi unutmayacağım." dedi.

Son Güncelleme: 03.10.2020 10:41
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