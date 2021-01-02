COVID-19 vaka sayısı dünya genelinde 84 milyonu geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 84 milyon 391 bin 211'e çıkarken, virüs saptanan 59 milyon 653 bin 222 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 617 bin 346 kişide koronavirüs tespit edildi, salgın nedeniyle 356 bin 445 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan 10 milyon 305 bin 788, Brezilya 7 milyon 700 bin 578, Rusya 3 milyon 186 bin 336, Fransa 2 milyon 639 bin 773, İngiltere 2 milyon 542 bin 65, Türkiye 2 milyon 220 bin 855, İtalya 2 milyon 129 bin 376, İspanya 1 milyon 936 bin 718, Almanya 1 milyon 762 bin 504, Kolombiya 1 milyon 654 bin 880, Arjantin 1 milyon 629 bin 594, Meksika 1 milyon 437 bin 185, Polonya 1 milyon 305 bin 774, İran 1 milyon 231 bin 429, Güney Afrika 1 milyon 73 bin 887, Ukrayna 1 milyon 69 bin 517 ve Peru 1 milyon 17 bin 199."

Virüs kaynaklı can kaybı sayısının ABD'nin yanı sıra 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya 195 bin 441, Hindistan 149 bin 218, Meksika 126 bin 507, İtalya 74 bin 621, İngiltere 74 bin 125, Fransa 64 bin 765, Rusya 57 bin 555, İran 55 bin 337, İspanya 50 bin 837, Kolombiya 43 bin 495, Arjantin 43 bin 319, Peru 37 bin 724, Almanya 34 bin 388, Polonya 28 bin 956, Güney Afrika 28 bin 887, Endonezya 22 bin 329, Türkiye 21 bin 93, Belçika 19 bin 581, Ukrayna 18 bin 731, Şili 16 bin 660, Romanya 15 bin 841, Kanada 15 bin 606, Ekvador 14 bin 51, Irak 12 bin 824, Çekya 11 bin 711, Hollanda 11 bin 529 ve Pakistan 10 bin 258."