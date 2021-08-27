Covid-19’dan taburcu oldu, evde Covid-19’dan ölmüş kocasını buldu

Lisa Steadman (58) ve kocası Ron (55) aşı olmadı. İkisi de virüse yakalandı. Lisa Steadman hastaneye kaldırıldı. Ron Steadman’ın ise tedavi sürecini evde geçirebileceği söylendi.

Belirtiler ağırlaşınca acil servise gittiğini, nefes almakta güçlük çektiğini antalan Lisa Steadman, hastanede kaldığı sekiz gün boyunca cep telefonunda sorun olan eşiyle iletişim kurmakta güçlük çektiğini söyledi.

“Ron bana telefonunun şarj etmediğini söylemişti ama pazartesi ona ulaşamayınca polisten yardım istedim kontrol etmeleri için. Gidip baktılar ve iyi olduğunu söylediler” diyen Steadman, salı günü de ona ulaşamadı ve yine cep telefonundaki sorundan kaynaklandığını düşündü.

Çarşamba günü ise taburcu oldu. Ve, Winter Haven kentindeki evine girip yatak odasının kapısını açtığında hayatının şokunu yaşadı. Eşinin cansız bedeniyle karşılaşan Lisa Steadman, duygularını, “Bir korku filmi, kabus gibiydi. Onu böyle görmeseydim keşke. O hali aklımdan gitmiyor. Ölmüş olabileceği aklımın ucundan geçmezdi. Virüsü kaptığımızda benden daha iyi durumdaydı” diyerek ifade etti.

Doktorların, Ron Steadman’ın Covid-19’a bağlı komplikasyon nedeniyle hayatını kaybettiğini söylediğini aktaran Lisa Steadman, “Çok sevecen, herkese yardım eden insandı” dedi ve onu çok özleyeceğini söyledi.

Steadman, önümüzdeki ay aşı olacağının da altını çizdi.