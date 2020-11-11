Covid-19’u yok eden makine üretildi

Bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüse elektronik şirketlerini inovatif teknolojilere çözüm bulmaya çalışıyor. ABD merkezli Dynamics şirketi, corona virüsü kapalı alanda yok eden bir makine ortaya çıkardı.



Nanowave adı verilen teknolojide alet, mikropları emerek onları yüksek yoğunluklu ultraviyole ışıkla patlatıyor. Bu işlemi saniyenin iki binde biri kadar kısa bir sürede gerçekleştiren alet, 3 metreye kadar yakınında bulunan virüslerde etkili.

YÜZDE 99 ETKİLİ



300 litre havayı içine çekerek içerisinde corona virüs bulunmayan havayı ortama geri bırakan Nanowave’in virüsü yok etmede yüzde 99 etkili olduğu açıklandı.



Teknolojiyi geliştiren ekip tarafından Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Colorado Eyalet Üniversitesi’nde laboratuvar testleri gerçekleştirilen Nanowave’in yüzde 99.99907 etkili olduğu bilimsel olarak açıklandı.



Carnegie Mellon Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesörü olan Elias Towe, "Dynamics, COVID-19 virüsünü etkisiz hale getirmek için ilk uygulanabilir araçlardan birini yarattı" ifadelerini kullanırken "Cihazın, ABD’nin en büyük laboratuvarlarından birinde ölçülen performansı gerçekten etkileyici." şeklinde konuştu.