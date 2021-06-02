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COVID-19'un Hint varyantı ABD'de hızla yayılıyor

Koronavirüsün Hindistan varyantının ABD'deki vakalar arasındaki oranı yüzde 7'ye çıktı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:44
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COVID-19'un Hint varyantı ABD'de hızla yayılıyor

Son derece bulaşıcı COVID-19 Hint varyantı ABD’de korkutan rakamlara ulaşıyor.
İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan oldukça bulaşıcı COVID-19 varyantı ABD'de hızlı bir şekilde yayılıyor. Öyle ki vakaların yüzde 7'sini oluşturuyor.

Hint varyanı olarak bilinen B.1.617.2 varyantı, Mayıs ayının başında yeni vakaların yalnızca yüzde 1'ini oluştururken çarpıcı bir yükseliş yaşadı.

Aşı engeller umudu

Ancak ABD’li yetkililer varyantın Moderna ve Pfizer-BioNTech aşıları tarafından büyük olasılıkla engelleneceğine inanıyor.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ilk verilerin halihazırda kullanımda olan iki dozlu aşıların Hindistan varyantına ve diğer suşlara karşı “en azından kısmen ve muhtemelen” koruyucu olduğunu gösterdiğini söylemişti.

Varyant Hindistan'da yıkıcı oldu

Şu anda Hindistan'ın bazı bölgelerinde baskın durumda varyant, ülkede yıkıcı bir etki yaratarak çok sayıda ölüme neden oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 28 milyondan fazla vaka doğrulanırken, ölüm sayısı en az 331 bin'e ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü, varyantı küresel endişelerden biri olarak sınıflandırmış, daha fazla izleme ve analiz gerektirdiğini bildirmişti.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:46
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