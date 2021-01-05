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COVID-19’un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmedi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün kökenini araştıracak uluslararası uzmanlardan oluşan bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmemesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

05 Ocak 2021 Salı 21:27
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COVID-19’un kökenini araştıracak bilim heyetinin Çin'e girişine izin verilmedi

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle 2021'in ilk basın toplantısını düzenledi.

COVID-19'un kökeni araştırmak için bu hafta Çin'e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin konuşan Ghebreyesus, "Bugün, Çinli yetkililerin Çin'e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin'e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Üst düzey Çinli yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Ghebreyesus, virüsün kökenini araştırma misyonunun DSÖ ve uluslararası heyet için öncelik olduğunu Çinli yetkililere bir kez daha açıkça ilettiğini belirtti.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise vize sorununun DSÖ bilim heyetinin Çin'e girişine engel olduğunu söyledi.

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