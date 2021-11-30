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Covid-19’un Omicron mutasyonu yayılıyor

İspanya’da, Güney Afrika’dan başkent Madrid’e gelen 1 yolcuda Covid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi.

30 Kasım 2021 Salı 09:09
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Covid-19’un Omicron mutasyonu yayılıyor
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Covid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya’ya sıçradı. Başkent Madrid’de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Madrid’e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.

İspanya, Omicron mutasyonu nedeniyle yüksek riskli olan Bostvana, Svaziland, Lesoto, Mozambik, Nambiya, Güney Afrika ve Zimbabve gibi ülkelerden gelen tüm yolculara aşılı olup olmadıklarına bakmaksızın 10 günlük karantina uygulamasının yanı sıra en geç 72 saat öncesinde yapılmış bir negatif sonuçlu Covid-19 testi sunmalarını zorunlu kılıyor.

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.

Son Güncelleme: 30.11.2021 10:20
Anahtar Kelimeler:
Omicron Mutasyonu
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