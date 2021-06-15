Covid araştırması: Delta varyantından hastaneye yatış riski Alfa varyantına göre iki kat daha fazla

İskoçya'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, ilk olarak Hindistan'da tanımlanan corona virüsün Delta varyantı, ilk kez Birleşik Krallık'ta tanımlanan Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış riskini iki kat daha fazla artırıyor.



Lancet'te yayınlanan çalışmada, İskoçya'da 5,4 milyon kişi arasında 19 bin 543 corona virüs vakası ve 377 hastaneye yatış incelenirken, 7 bin 723 vakada ve 134 hastaneye yatışta Delta varyantı tespit edildiği bildirildi.

‘AŞILAR RİSKİ AZALTIYOR’



Strathclyde Üniversitesi Halk Sağlığı Epidemiyolojisi Profesörü Chris Robertson, 1 Nisan ile 6 Haziran tarihleri arasında yaş ve hastalık geçmişine göre yapılan araştırmada, Delta varyantının hastaneye yatış riskini Alfa varyantına göre kabaca iki katına çıkardığını, ancak aşıların bu riski azalttığını söyledi.



Gazetecilere verdiği demeçte Robertson, "Bir ya da iki doz aşı olursanız ve daha sonra corona virüs testiniz pozitif çıkarsa hastaneye yatırılma riskiniz yüzde 70 oranında azalır” dedi.

AŞILAR DELTA VARYANTINA KARŞI DAHA AZ ETKİLİ



Çalışmada, aşıların Alfa varyantına kıyasla Delta varyantını engellemek için daha az etkili olduğunun altı çizildi.



İkinci dozundan iki hafta sonra Pfizer / BioNTech aşısının Delta varyantından kaynaklanan enfeksiyona karşı yüzde 79, Alfa varyantına karşı ise yüzde 92 koruma sağladığı tespit edilirken, Oxford-AstraZeneca'nın aşısı ise Delta varyantına karşı yüzde 60, Alfa varyantına karşı yüzde 73 koruma sağladığı bildirildi.



Araştırma ile ilgili açıklama yapan İskoçya Halk Sağlığı Ulusal Direktörü Jim McMenamin, “Delta varyantı hastaneye yatış riskini artırıyor” derken, "Ancak, elimizdeki bilgilerden gör