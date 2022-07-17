Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Zorla adam kaçırıp tehdit etti... "Seni öldürürüm"
Zorla adam kaçırıp tehdit etti......
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!

Covid belirtileri: En sık görülen 20 semptom

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı.

17 Temmuz 2022 Pazar 15:35
0 Okunma
Covid belirtileri: En sık görülen 20 semptom
banner48

Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.

Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.

Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:

Boğaz ağrısı - %58
Baş ağrısı - %49
Burun tıkanıklığı - %40
Kuru öksürük - %40
Burun akıntısı - %40
Balgamlı öksürük - %37
Ses kısılması - %35
Hapşırma - %32
Yorgunluk - %27
Kas ağrısı - %25
Baş dönmesi - %18
Lenf bezlerinin şişmesi - %15
Göz ağrısı - %14
Koku hissinde değişim - %13
Göğüs ağrısı - %13
Ateş - %13
Terleme - titreme - %12
Nefes darlığı - %11
Kulak ağrısı- %11
Koku kaybı - %10 oranda bildirildi
BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa yangınlarla boğuşuyor
Avrupa yangınlarla boğuşuyor
Yunanistan'da kargo uçağı düştü
Yunanistan'da kargo uçağı düştü
Eşinizi mutlu etmenin yolları
Eşinizi mutlu etmenin yolları










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim