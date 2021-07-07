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Cüce inek, Kovid-19'u unutturdu: 'Binlerce kişi görmek ve selfie çekmek için akın ediyor'

Bangladeş'te, cüce bir inek, Kovid-19 salgınında yaşanan vaka ve ölüm artışını önlemek için ülkede uygulanan seyahat kısıtlamasını unutturdu. Binlerce kişi, Rani adı verilen cüce ineği görmek ve selfie çekmek için uzun yollardan geliyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 15:45
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Cüce inek, Kovid-19'u unutturdu: 'Binlerce kişi görmek ve selfie çekmek için akın ediyor'

Bangladeş'te, binlerce kişi, 'cüce' inek Rani'yi görmek için ülke çapında uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal ediyor.

Başkent Dakka'nın yakınlarında, bir çiftlikte yaşayan 23 aylık cüce inek, ülkedeki birçok gazete ve televizyon kanalarının yıldızı haline gelirken, sahibi, Rani'nin boyunun 51 santimetre olduğunu belirterek, dünyanın en küçük ineği olduğunu iddia ediyor.

Şöhreti gazete ve televizyonlarla sınırlı kalmayan Rani’nin fotoğrafları, sosyal medya platformlarında da yayılıp yeni bir turizm çılgınlığına yol açtı.

Koronavirüs salgınında kaydedilen rekor seviyedeki vaka ve ölümler nedeniyle ülkede uygulanan seyahat kısıtlamasına rağmen, insanlar Dakka'nın güneybatısının 30 kilometre uzağında bulunan Charigram çiftliğine akın ediyor.

'En küçüğünden 10 santimetre daha küçük' iddiası

Yakın bir kasabadan Rani'yi görmeye gelen 30 yaşındaki Rina Begum, "Hayatım boyunca böyle bir şey görmemiştim" dedi.

AFP'nin haberine göre, Rani, 66 santimetre, 26 kilogram ağırlığında. Ancak sahibi, küçük ineğinin Guinness Dünya Rekorları kitabındaki en küçük inekten 10 santimetre daha kısa olduğunu söylüyor.

Shikor Agro çiftliğinin müdürü M.A. Hasan Howlader, onlarca kişinin önünde, şerit metreyle ölçerek, Rani'nin, Hindistan'ın Kerala eyaletindeki en yakın rakibi ve ‘cücelik’ rekorunun sahibi  Manikyam'ı geçtiğini öne sürdü.

'Çoğu kişi Rani ile selfie çekmek istiyor'

"Koronavirüs karantinasına rağmen insanlar uzun mesafeler kat ediyor. Çoğu kişi Rani ile selfie çekmek istiyor" diyen Howlader, Guinness Dünya Rekorları'nın kendisine 3 ay içinde karar vereceklerini söyledi ve şunları ekledi:

"Sadece son 3 günde, 15 binden fazla kişi Rani'yi gelmeye geldi. Açıkçası, yorulduk. Bu kadar büyük bir ilgiyi beklemiyorduk. Virüsün yarattığı kötü durum nedeniyle insanların evlerini terk edeceklerini düşünmemiştik. Ama buraya akın akın geldiler." 

Guinness Dünya Rekorları'ndaki en küçük inek 61 santimetre

Guinness Dünya Rekorları'na göre, Haziran 2014'te boyu ölçülen Manikyam'ın boyu 61 santimetreydi.

Rani, Bhutti veya Bhutan ineği. Normal şartlarda bu inekler, Rani’den iki kat daha uzun oluyorlar.

'Genetik olarak akraba çiftleşmesi sonucu'

Öte yandan, bölgenin baş veterineri Sajedul Islam, Rani'nin 'genetik olarak akraba çiftleşmesi' sonucu dünyaya gelen bir inek olduğunu belirterek, daha fazla büyümesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Islam, ayrıca, çiftliğe Kovid-19 yayılmasını engellemek için insan hareketliğini kısıtlamaları gerektiğini söylediğini de ifade etti.

Son Güncelleme: 07.07.2021 16:27
Anahtar Kelimeler:
Cüce Inek
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