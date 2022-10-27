"Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider"

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valdai Tartışma Kulübü Toplantısı'na katıldı. Putin, Batı'yı rekabet edemediği için rakiplerine karşı ekonomik yaptırımlar uygulamakla suçladı.

Batı'nın Asya'nın yükselen ekonomik ve siyasi gücü ile adil bir şekilde mücadele edemediğini belirten Putin, Batılı ülkelerin egemenliklerini sürdürmek ve "ikinci sınıf medeniyetler" olarak gördükleri ülkeleri ellerinde tutmak için uluslararası ilişkilerin kurallarını bir kenara attıklarını öne sürdü.

Putin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son küresel olaylar, ekonomik alan da dahil olmak üzere sistemik krize doğru gidiyor. Ukrayna'da savaşa, Tayvan'da istikrarsızlık durumuna tanık oluyoruz. Batı tehlikeli ve kanlı bir oyun oynuyor. Küresel kriz herkesi etkiliyor.

Er veya geç Batı, ortak geleceğimiz hakkında görüşmelere başlamak zorunda. Batı, başka medeniyetlerin gelişimini kontrol etmeye çalışıyor. Batı, kolonyalizm nedeniyle kör oldu. Batı ve NATO ile ilişkileri geliştirmeye ve onlarla dostluk kurmaya çalıştık."

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"



İnsanlığın, farklı görüşlere ve kimliklere duyulan saygı üzerine inşa edildiğini belirten Putin, "Çok kutuplu bir dünyada uzun vadeli etkileşim böyle bir ilkenin üzerine gelişebilir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir." diye konuştu.



Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın öneminin gelecekte daha da artacağını işaret eden Putin, Rusya'nın, komşu ülkelerin de daha fazla yer aldığı yapıları devreye almak için çalışmalarını artırmak istediğini söyledi.



Putin, söz konusu yapıların çok kutuplu dünyanın temelini oluşturduğunu belirtti.

"DOLAR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR"

Batılı ülkelerin doları "bir silah" olarak kullandığını söyleyen Putin, "Batı doları silah gibi kullanarak döviz rezerv sistemi düşüncesini itibarsızlaştırdı. Ödemelerde ulusal para birimine geçiş hızlanacak ve bu kaçınılmazdır." diye konuştu.



Putin, ulusal para birimleriyle ticaretin, söz konusu para birimlerini basan ülkelerin ekonomik gücüne de bağlı olduğunun altını çizerek "Bu tür ödemeler kesinlikle baskın hale gelecektir." dedi.



Dolardan "kurtulmanın" kolay olmadığını kaydeden Putin, "Çünkü Amerikalılar çok güçlü bir sistem yarattılar. Bu sistemden çıkmak oldukça zor ancak herkes geleceğini düşünüyor." yorumunda bulundu.

NÜKLEER SİLAH

Nükleer silah kullanımına ilişkin de açıklama yapan Putin, Rusya'nın nükleer silahlarının savunma amaçlı olduğunu belirterek, "Rusya hiçbir zaman nükleer silah kullanımını gündeme getirmedi. Ukrayna'ya yönelik nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var. Ancak nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var" dedi. Rus lider, Donbas'a ilişkin ise, "Rusya'ya katmak zorundayız, kendi başlarına hayatta kalamazlar" dedi.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Putin, açıklamalarında Türkiye ile ilişkilere de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider, Türkiye'nin ise güvenilir bir ortak olduğunu belirten Putin, "Erdoğan ve Türkiye kolay ortaklar değil ama anlaşmalara varmak için istek var, çok sayıda karşılıklı çıkarlarımız var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "En hassas konularda bile çözüm bulabiliyoruz. Erdoğan tutarlı ve güvenilir bir ortak. Bu, onun en önemli özelliği." ifadelerini kullandı.

PUTİN UKRAYNA'DKİ 4 BÖLGEYİ İLHAK ETTİ VE SIKI YÖNETİM İLAN ETTİ



Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen ay Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmiş oldu.



Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" dedi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Topraklarımızı kurtaracağız" denilirken AB, Rusya'nın ilhakının tanınmayacağını vurguladı.

Öte yandan, Putin, ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.



Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için geçen ay referandumların düzenlendiğini anımsatan Putin, Ukrayna yönetiminin ve Batılı ülkelerin referandumların sonuçlarını kabul etmek istemediğini belirtti.