Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma'daki görüşmesi sona erdi. Görüşmede, Türkiye'nin F-16 satın alma talebi ve ABD ile savunma ilişkisi ele alındı.

31 Ekim 2021 Pazar 12:32
28 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi sona erdi
banner108

G20 liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki temasları çerçevesinde, ikili görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşmesi TSİ 12.15'te başladı.

 

BIDEN: İYİ BİR GÖRÜŞME YAPMAYI PLANLIYORUZ

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi.

Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

MERKEL VE SCHOLZ İLE DE GÖRÜŞECEK

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanBiden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son gün! WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda desteklenmeyecek
Son gün! WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda desteklenmeyecek
Dünyaca ünlü yazar Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler
Dünyaca ünlü yazar Harari'den yapay zekayla ilgili tedirgin eden sözler
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı
Dünya'da Cadılar Bayramı kutlamaları başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim