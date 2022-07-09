Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu...
6 ay hapis cezası!
6 ay hapis cezası!
18 ay hapis cezası aldı
18 ay hapis cezası aldı
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Ercan'dan giriş yaparken tutuklandı!
Hem kaçak hem de hırsız çıktı!
Hem kaçak hem de hırsız...

Cumhurbaşkanlığı sarayını basarak ele geçirdiler

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce protestocu Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 16:16
35 Okunma
Cumhurbaşkanlığı sarayını basarak ele geçirdiler
banner48

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da binlerce protestocu Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın sarayını bastı.

Aylardır süren ekonomik kriz yüzünden düzenlenen protestoların ardından ülkenin dört bir yanından eylemciler saraya gelerek istifa taleplerini yeniledi.

Rajapaksa'nın daha güvenli bir yere yerleştirildiği belirtildi.

AFP haber ajansına göre hükümet karşıtı binlerce kişi, trenlere bile komut verek başkente geldi.

Kolombo'daki idari binaların olduğu merkeze gelen protestocular, Rajapaksa'nın evinin önündeki polis barikatlarını "Evine geri dön" sloganlarıyla yıktı.

Polis havaya ateş açsa ve gözyaşartıcı bomba kullansa da eylemcilerin konuta girişlerini engelleyemedi.

AFP'ye konuşan bir üst düzey savunma yetkilisi, Rajapaksa'nın halen cumhurbaşkanı olduğunu, askeri bir bölük tarafından korunduğunu ve güvenli bir yere intikal ettirildiğini söyledi.

Facebook canlı yayınındaki görüntülere göre yüzlerce kişi cumhurbaşkanlığı sarayındaki odaları, koridorları ve cumhurbaşkanının ofisini işgal etti.

BBC'nin görüntülerine göre protestocular saraydaki havuzda yüzdü.

Güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere toplam 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yetkililer Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilan etmek istemiş, ancak eylemciler bu karara uymadığı gibi sivil toplum ile muhalefet bu uygulamaya karşı çıkmıştı.

Sri Lanka başbakanı Ranil Wickremesinghe ise acil toplantı düzenleyerek hükümet yetkilileriyle krizin nasıl aşılacağını konuşuyor.

Ülke uzun zamandır yükselen enflasyon ile mücadele ederken gıda, yakıt ve ilaç ithal etmekte zorluk çekiyor.

Sri Lanka en son olarak Rusya'dan krediyle yakıt almaya çalışmış ancak başarılı olamıştı.

Acil kredi talep eden ülke yaşanan ekonomik krizden pandemiyle beraber azalan turizm gelirlerini sorumlu tutuyor.

Ülkede mart ayından beri protestolar sürüyor.

Kriz yüzünden Mayıs ayında Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Mahinda Rajapaksa başbakanlıktan istifa etmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü
Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü
Uzaylılar iletişim kuruyor olabilir
Uzaylılar iletişim kuruyor olabilir
Tüm otomobillere hız sınırı geliyor!
Tüm otomobillere hız sınırı geliyor!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim