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Cumhuriyetçilerin Michigan ve Georgia'daki dava başvuruları reddedildi

ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları henüz netlik kazanmazken oy sayımlarına ilişkin usulsüzlük olduğu iddiasıyla eyalet mahkemelerine başvuran Cumhuriyetçilerin Michigan ve Georgia'daki dava talepleri kabul edilmedi. Öte yandan Michigan eyaletindeki oy sayımının durdurulması için yaptığı başvuru da, mahkeme tarafından reddedildi.

05 Kasım 2020 Perşembe 22:41
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Cumhuriyetçilerin Michigan ve Georgia'daki dava başvuruları reddedildi

ABD'de son yılların en kaotik seçim süreci devam ederken Başkan Donald Trump'ın seçim kampanya ekibinin dava başvuruları gündemi meşgul ediyor.

Sabah saatlerinde hem Michigan hem de Georgia eyalet mahkemelerinde "seçimlerde hile olduğu" gerekçesiyle başvuran Trump'ın hukukçuları, mahkemelerden eli boş döndü.

Her iki eyaletteki mahkemelerde de "seçimlerde usulsüzlük olduğuna ilişkin" ortaya konan iddiaların yeterli delil teşkil etmediğine yönelik kararlar çıktı.

270 delegeye ulaşan ismin başkan olmaya hak kazanacağı ABD'de halen Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemleri devam ederken Demokrat aday Joe Biden'ın Trump karşısında 254'e 214 üstünlüğü bulunuyor.


Trump'ın seçim kampanya ekibi, Nevada eyaletindeki oylarda usulsüzlükler tespit ettiklerini, oy sayma işlemlerinin bir süreliğine durdurulması için dava açtıklarını açıklamıştı.

Öte yandan kritik eyaletlerden Pensilvanya'da dava açan Cumhuriyetçiler, Philadelphia şehrindeki mahkeme, Cumhuriyetçi Partili isimlerin de seçim sayım merkezlerine girmelerine hükmetmişti.

OY DURDURMA TALEBİNE RET

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kampanya ekibinin Michigan eyaletindeki oy sayımının durdurulması için yaptığı başvuru, Michigan Eyalet Mahkemesi tarafından reddedildi.

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