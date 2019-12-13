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CYPFRUVEX İşletmecilik Ltd.’ten Narenciye Üreticilerine Duyuru

13 Aralık 2019 Cuma 16:53
CYPFRUVEX İşletmecilik Ltd.’ten Narenciye Üreticilerine Duyuru

Kıbrıs Meyve Sebze ‘CYPFRUVEX’ İşletmecilik Ltd. 2019-2020 sezonu Greyfrut ve Mandora ürünleri alım fiyatlarını açıkladı.

CYPFRUVEX LTD. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ yaptığı yazılı açıklamada, “Öncelikle 2019-2020 Narenciye Sezonunun tüm üreticilerimize bereketli ve hayırlı olmasını dileriz. Sektörde denge sağlaması ve üreticinin korunması misyonuyla faaliyet göstermekte olan şirketimiz 2019-2020 sezonu Greyfrut ve Mandora ürünleri alım fiyatlarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir;
Ürünlerini Cypfruvex’e vermek isteyen tüm üreticilerimizin Mandora ve Greyfrut ürünleri Cypfruvex hasat memurları tarafından üreticilerimizin bilgisinde bahçelerinde ve dalında yapılacakları kalite tespit raporlarına bağlı olarak değerlendirilecektir. Ürün satış sözleşmeleri Cypfruvex Ltd. Genel Müdürlüğünde imzalandıktan hemen sonra %35 avans ödeme yapılacaktır.Üreticilerimizin kalan %65 ürün alacakları bahçelerinin hasatından sonra 60 gün içerisinde bir tamam ödenecektir.
1-MANDORA(KİNG) ürünü 1.sınıf paketleme kalitesine göre bahçede 1350 TL tonuna kadar.

2-GREYFRUT meysan Sıkma tesisinde değerlendirilmek üzere bahçede dalında 1000TL tonuna.
Ürününlerini şirketimize vermek isteyen üreticilerimizin kimlik kartları ile birlikte Şirketimiz hasat bölümüne şahsen müracaatları ve/veya şirketimize kimlik fotokopileri e.mail ‘cypfruvex@gmail.com’ adresine göndermeleri rica olunur.” İfadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Cypfruvex
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