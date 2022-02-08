Da Vinci'nin tasarladığı helikopter havalandı

Leonardo Da Vinci'nin 1480'lerin sonlarında çizdiği helikopter gerçekten uçabiliyor.



Independent Türkçe'de yer alan habere göre İtalyan dahinin tasarladığı tek kişilik hava aracı, vida gibi dönerek hareket eden iki spiral kanattan oluşuyor.



ABD'deki Maryland Üniversitesi'nden bir mühendislik ekibi, 2019'dan beri bu tasarımı hayata geçirmeye çalışıyordu.



Ekip sonuçlarını geçen hafta Kaliforniya'da düzenlenen Transformative Vertical Flight 2022 adlı uçuş teknolojileri konferansında sundu. Toplantıda hava aracının kısa uçuşları sırasında kaydedilen video görüntüleri de izletildi.

Araç tıpkı helikopterler gibi dikey olarak havalanabiliyor ve ardından bir uçak gibi yatay hareket edebiliyor.



Ekip üyesi Austin Prete, "Çalışmasına çok şaşırdım" ifadelerini kullandı. Prete ve ekip arkadaşları tasarıma önce şüpheyle yaklaşmıştı. Ancak kullandıkları bilgisayar simülasyonları ve 3D baskılı prototipler umut verdi ve bunun ardından mühendisler heyecanla işe koyuldu.



Prete'nin liderliğindeki ekip, Da Vinci'nin yaşadığı dönemde elde edemediği malzemelerden de yararlandı.



Rönesans döneminin ahşap ve deri gibi inşaat malzemeleri bu tür hava araçları için fazla yoğundu ve İtalyan dahi, kompakt enerji kaynaklarından da yoksundu.



Prete ve meslektaşları ise aracın uçmasını mümkün kılan alüminyum ve plastik malzemelerine, elektrik motorları, piller ve bilgisayar kontrol sistemlerine sahipti.



Öte yandan hava aracı şu anda küçük bir drone'dan ibaret. Ancak Prete, "Boyutlarının iyice büyütülebileceğine inanıyorum" sözleriyle bu teknolojinin gelecekte insanlı bir hava aracına dönüştürülebileceğini ifade ediyor.