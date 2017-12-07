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Dağlık Karabağ sorununu masada

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Dağlık Karabağ sorununu görüştü

07 Aralık 2017 Perşembe 11:16
Dağlık Karabağ sorununu masada
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan, Dağlık Karabağ sorunu çözüm süreci kapsamında Viyana'da bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Memmedyarov ve Nalbandyan'ın önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti, Amerikalı Andrew Schofer ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile ayrı ayrı görüştüğü, bakanların daha sonra eş başkanların hazır bulunduğu toplantıda bir araya geldiği duyuruldu.

Görüşmede, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda gündemde bulunan önerilerin müzakere edildiği belirtilen açıklamada, bakanların gelecek ay yeniden bir araya gelmesi konusunda mutabakat sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov'un görüşmeyi olumlu ve yapıcı olarak değerlendiği kaydedildi.

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı ve Ermeniler 1991'de başlattıkları saldırılarla Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken, bir milyona yakın insan da yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Taraflar, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda taraflar sayısı binleri bulan askerini kaybetti.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 25 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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