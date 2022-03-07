Daha 11 yaşında... Annesinin eline yazdıkları hayatını kurtardı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali insanlık dramlarını da beraberinde getirdi. Rus ordusu yoğun şekilde Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santrallerinden biri olan Zaporijya da Rus ordusu tarafından ele geçirildi. Dün ortaya çıkan görüntüler ise kan dondurdu. Savaştan kaçan sivillere yaşlı, çocuk demeden nasıl ateş açıldığı canlı yayında ekranlara geldi.

UKRAYNA'DA İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Rus ordusu sivil, yaşlı, çocuk ayırt etmeden Ukranyalıları bombalamaya devam ediyor. Dün İrpin'deki saldırılarda onlarca kadın ve yaşlı hayatını kaybetti. Dünya kamuoyundan Rusya'ya tepkiler peş peşe

geliyor.

11 YAŞINDA SINIRI GEÇTİ KAHRAMAN OLDU

Slovakya İçişleri Bakanlığı, sınırı tek başına geçen Ukraynalı mülteci çocuk hakkında bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: 'Gerçek bir kahramana yakışan gülümsemesi var. Korkusuzluğu ve kararlılığıyla oradan kurtulmayı başardı.'

ELİNDEKİ YAZININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI

11 yaşındaki Ukraynalı savaş mağduru çocuğun elindeki yazının da sırrı çözüldü. Talihsiz çocuğa anne ve babasının Slovakya'da yaşayan akrabalarının telefon numarasını eline yazdığı ortaya çıktı. Slovakya resmi kaynakları çocuğun, akrabalarına ulaştırıldığını bildirdi.