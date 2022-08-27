Daha enerjik bir gün için basit ipuçları

Müzik her zaman ilaçtır

Keyfimiz olmadığı zamanlarda genel olarak melankolik şarkılar dinlemeye meyilliyiz ancak bu bizim enerjimizin daha fazla düşmesine sebep olur. Bu yüzden böyle hissettiğiniz anlarda asla ama asla melankolik parçalar açmayın. Tamamen enerji verecek, pozitif sözler içeren şarkılar tercih etmelisiniz. Bu size ve ruhunuza çok iyi gelecek bizden demesi!

Mekan değiştirin

Eskiler boşuna dememiş tebdili mekanda ferahlık vardır diye. Sürekli aynı yerde durmak sizin canınızı sıkar. Eğer çalışıyorsanız mutlaka molalar verin evinizin ya da ofisinizin farklı köşelerine yürüyün. Hatta mümkünse çalıştığınız odayı değiştirin.

Su için

Uzun tempolu çalışmalardan sonra susamasanız bile mutlaka su için. Su, baş ağrısını engeller. Suyunuza nane ve tarçın çubuğu ekleyerek içmesi daha keyifli hale getirebilirsiniz.