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Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi

İngiltere'de yaşayan Georgina Johns isimli kadın, markette sandviç yemekte zorlandıktan sonra doktora gitti.

17 Ekim 2021 Pazar 13:24
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Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
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İngiltere'de yaşayan Georgina Johns isimli kadın, markette sandviç yemekte zorlandıktan sonra doktora gitti. Hastanede yapılan endoskopinin ardından kadına mide kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, Georgina'ya 12 ila 18 ay arasında ömür biçti. Ancak yılmayan Georgina Johns, meşakkatli bir sürecin ardından kanseri yendi.

İngiltere'de ikamet eden 48 yaşındaki Georgina Johns isimli kadının başına gelenler hem büyük şaşkınlık yarattı hem de büyük takdir topladı. Eşiyle birlikte süpermarkete giden Georgina, acıktıktan sonra sandviç yemeye karar verdi. Fakat sandviçi bilmediği bir nedenden ötürü yutamadı.

HEMEN DOKTORA BAŞVURDULAR

Yutkunmakta zorlanan kadın, hemen doktora başvurdu. Doktorlar kadına endoskopi işlemi gerçekleştirdi. Endoskopinin sonuçlarının çıkmasının ardından kadının kocası, hastaneye çağrıldı. Doktorlar, Georgina'nın eşine acı haberi vererek, karısının mide kanseri olduğunu ve 12 ila 18 ay arasında ömrü kaldığını söyledi. Çünkü kanser, midesinden de yukarı çıkarak kadının boğazına kadar gelmişti. Ayrıca yemek yemesine de engel oluyordu.

AİLE BİREYLERİ YIKIM YAŞADI

Kendisini böyle gösteriyor! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi Acılı koca, aldığı kötü haberi bir süre sonra eşiyle paylaşmak zorunda kaldı. Kanser haberi nedeniyle bir süre bunalıma giren ve torunlarını geride bırakmak istemeyen Georgina, kendisini toparlayarak hastalığa karşı mücadele etmeye karar verdi.

HASTALIĞI YENMEYİ BAŞARDI

Ailesiyle birlikte oldukça zorlu bir sürece başlangıç yapan kadın, birtakım ameliyatlar ve kemoterapi sonrasında kanseri yenmeyi başardı. Yaşadıklarını anlatan Georgina, "Kanser olduğumu öğrendiğimde en küçük çocuğum 16 yaşındaydı. Ayrıca torunla

Kendisini böyle gösteriyor! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi

Anahtar Kelimeler:
İngiltereGeorgina JohnsKanser
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