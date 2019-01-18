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Dalgıçlar neye uğradıklarını şaşırdı!

ABD'nin Havaii eyaletinin Oahu Adası açıklarında bir dalgıç ekibi şu ana kadar kayda geçen en büyük beyaz köpek balığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını ölümsüzleştirdi

18 Ocak 2019 Cuma 18:06
Dalgıçlar neye uğradıklarını şaşırdı!

ABD'nin Havaii eyaletinde bir dalgıç ekibi şu ana kadar kayda geçen en büyük beyaz köpek balığıyla birlikte yüzüp, dalışlarını fotoğrafladı.

Dalgıçlar, salı günü Oahu Adası açıklarında ölü ispermeçet balinasından beslenen bir grup köpek balığı gördü.

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6 metre uzunluğunda ve 2.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen köpek balığının, 20 yıl önce araştırmacılar tarafından etiketlenen ve Deep Blue (Derin Mavi) adı takılan köpek balığı olduğu sanılıyor.

Dalgıçlardan bazıları 50 yaşında olduğu düşünülen köpek balığına dokunacak kadar yaklaşıp o anı ölümsüzleştirdi.

Dalgıçlardan Ocean Ramsey, "Birkaç tane kaplan köpek balığı gördük, ardından Derin Mavi geldi ve köpek balıkları ayrılarak teknemize sürtünmeye başladı. Büyük, güzel, nazik bir dev teknemizi kaşınmak için kullanıyordu. Günün büyük kısmında bizimle birlikte kaldı" dedi. Ramsey, köpek balığının şaşırtıcı derecede geniş olduğunu ve hamile olabileceğini ekledi.

Meksika dışındaki Guadalupe Adası'nda yaşayan Deep Blue suyun sıcaklığından dolayı Havaii'de nadir görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DalgıçlarABDBeyaz Köpek BalığıHaber
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