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Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti

Sosyal medyadaki bir itiraf platformunda paylaşım yapan genç kız, annesinin düğününe gelmek istemediğini çünkü nişanlısına aşık olduğunu yazdı.

14 Kasım 2021 Pazar 14:37
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Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti
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Sosyal medyadaki bir itiraf platformunda paylaşım yapan genç kız, annesinin düğününe gelmek istemediğini çünkü nişanlısına aşık olduğunu yazdı. Genç kızın itirafları, sosyal medya platformunun en çok konuşulan konusu oldu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan ve düğünlerle ilgili olayların paylaşıldığı WeddingBee'de dikkat çeken bir itirafta bulunuldu. İngiltere'de düğün hazırlığı yapan genç bir kız, annesinin düğününe katılmak istememesini ve bunun sebeplerini anlattı.

"NİŞANLIMA AŞIK OLDU"

Genç kız, "Annem ve nişanlım beraber tenis oynuyorlardı. Bu sırada annem, nişanlım John'a aşık oldu. Onun hissettirdiklerini babamın hiçbir zaman hissettirmediğini düşünüyor. Ancak bundan nişanlımın haberi yoktu. Bana bu durumu anlattığında büyük bir şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜNÜME KATILMAK İSTEMEDİ"

Düğün hazırlığında olduklarını belirten kız, "Tam da düğün hazırlığı yaptığımız sırada böyle bir şey yaşanması bizi üzdü. Annem düğüne katılmayacağını söyledi. Babamı arayıp, annemin tedaviye ihtiyacı olduğunu anlattım" diye konuştu.

"NİŞANLIM DA ARAYIP GEREKENİ SÖYLEDİ"

Genç kız, nişanlısının da annesini arayarak, "Böyle bir şey mümkün" değil dediğini anlattı. Annesinin ise "Ben de biliyorum, bana biraz zaman verin bu durumu atlatacağım" dediğini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaDamadına Aşık Olan Kaynana
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