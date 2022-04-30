Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...

Damat düğüne gecikince gelin konuklardan biriyle evlendi

Tuhaf olay Hindistan’da gerçekleşti.

30 Nisan 2022 Cumartesi 14:55
488 Okunma
Damat düğüne gecikince gelin konuklardan biriyle evlendi

Daily Star’da yer alan habere göre, bir damat ve arkadaşları içki içmeye ve dans etmeye gidip düğüne dört saat gecikince gelin, kendi akrabalarından biriyle evlendi.

22 Nisan’da Hindistan’ın Maharashtra kentinin Buldhana semtindeki Malkapur Pangra köyünde gerçekleşen tuhaf düğünde, törenin 16.00’da başlaması için hazırlıklar yapıldı, ancak düğün saati gelince gelin ve ailesi, damadı beklemek zorunda kaldı.

Dışarıda içki içip dans ettiği söylenen damat ve arkadaşları, en sonunda akşam 20.00’de mekana geldiler. Düğün yerine vardıklarında aşırı derecede sarhoştular ve diğer misafirler için sorun yaratmaya başladılar.

DAMAT GECİKİNCE YEDEK PLAN DEVREYE GİRDİ

Gelinin annesi, “Damat ve arkadaşları sarhoştu ve saat 16.00 yerine akşam 20.00’de gelip kavga etmeye başladılar. Biz de kızımı akrabalarımızdan biriyle evlendirdik” dedi.

Gelinin babası da, kızının “sarhoş damat”la evlenmesini reddetti, ancak tüm düğün hazırlıkları zaten yapıldığı için yedek bir planı devreye soktu.

Konuk olarak gelenlerden birine danıştıktan sonra bir akrabanın, asıl damadın yerini almasına karar verildi.

Gelinin babası, “Düğünün 22 Nisan’da saat 16.00’da gerçekleşmesi gerekiyordu ama damat tarafı içip dans etmekle meşguldü. Düğün saati 16:00’ydı ama 20:00’de mekana ulaştılar. Bunun üzerine ben de kızımı bir akrabamla evlendirdim” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
30 yaşında, 57 çocuğu var!
30 yaşında, 57 çocuğu var!
Ünlü müzisyenden uzaylı çıkışı: Aramızda yaşıyorlar
Ünlü müzisyenden uzaylı çıkışı: Aramızda yaşıyorlar
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, ABD'den kritik bir hamle geldi
Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, ABD'den kritik bir hamle geldi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim