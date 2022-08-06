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Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Rusya'nın Novosibirsk kentinde 35 yaşındaki Stepan Dolgikh ve 36 yaşındaki Oksana Poludentseva evlenmeye karar verdi. Nikahta imzalarını attıktan iki saat sonra kıskançlık yüzünden kavga etmeye başlayan damat, gelini düğünlerinde davetlilerin gözü önünde döverek öldürdü. 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Stepan Dolgikh, cinayetten pişman olmadığını söyleyerek suçunu kabul etti.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:19
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Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü
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35 yaşındaki Stepan Dolgikh ve 36 yaşındaki Oksana Poludentseva, Dolgikh’in cinayetten hapiste olduğu sırada mektup arkadaşı olarak tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüştü ve 1 çocuk annesi Oksana Poludentseva, Dolgikh’i şefkatiyle iyileştirebileceğini düşünerek evlenmeye karar verdi. İkili ailelerinin katıldığı küçük bir törende dünya evine girdi. İmzayı attıktan sadece iki saat sonra damat karısı Oksana Poludentseva ile tartışmaya başladı. Davetlilerin gözü önünde kıskançlık krizinden başlayan kavga şiddetlendi ve damat herkesin gözü önünde gelini döverek öldürdü.

Düğün davetlileri arasında bulunan bir görgü tanığı damadın gelinin konuklar arasındaki bir erkekle sohbet etmesi üzerine kendisini aldattığı düşünerek gelini yumruklamaya başladığını ardından ise tekmelediğini söyledi.

Düğünün konukları olayı büyük bir şaşkınlıkla izlediklerini ancak müdahele etmeye korktuklarını iddia etti. Davetlilerden birinin güvenlik güçlerini araması ile damat olay yerinde Rus Ulusal Muhafızları tarafından gözaltına alındı.

Olayi araştıran baş müfettiş Kirill Petrushin, “Damat davetlilerin gözleri önünde gelini uzun süre dövdü. Gelinin kafasına ve hayati organlarına vuran adam daha sonra saçlarından tuttu ve onu yere fırlattı. Öfkeden gözü dönen adam burada da vurmaya devam etti ve karısının hayatını kaybettiğini fark ettiğinde cansız bedeni alıp bir vadiye attı.” ifadelerini kullandı.

Baş müfettiş Petrushin damadın cinayeti itiraf ettiğini ve yaptığından dolayı pişman olmadığını dile getirdiğini söyledi. Dolgikh polise verdiği ifadesinde, “Yaptığımdan pişman değilim. Çünkü yanlış davrandı” dedi. Dolgikh, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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