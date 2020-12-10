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Danimarka'da günlük en yüksek vaka tespit edildi

Danimarka'da son 24 saatte 3 bin 132 kişide koronavirüs tespit edildi. Böylece salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka belirlendi.

10 Aralık 2020 Perşembe 20:01
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Danimarka'da günlük en yüksek vaka tespit edildi

Danimarka’da son 24 saatte 111 bin 358 kişiye COVID-19 testi yapıldı. 3 bin 132 kişide COVID-19 tespit edildi. Ülkede 3 milyon 592 bin 677 kişiye toplamda 8 milyon 256 bin 533 test yapıldı.

COVID-19’a yakalananların sayısı 100 bin 489 olarak açıklandı. 75 bin 664 kişi koronavirüsü yendi, 918 kişi ise hayatını kaybetti.

Uzaktan eğitime geçildi

Danimarka’da geçen hafta başında 38 belediye artan vaka sayısı nedeniyle kısmen kapandı. Ardından bugün de 31'inde aynı karar alındı ve böylece ülkede toplam 69 belediye kısmen kapanmış oldu.

Kısmen kapanan belediyelerin bulunduğu yerlerde, 5. sınıf ve üstü eğitim kurumlarında (ortaokul, lise ve yüksek eğitim kurumları da dahil) uzaktan eğitime geçildi.

Restoranlarda paket servise geçildi

Kritik görevlerde olmayan kamu çalışanları evden çalışıyor. Ülkede barlar kapatıldı, restoranlar ise sadece ”gel al” ya da ”paket servisi” sunacak.

Profesyonel spor müsabakaları kapanmadan etkilenmedi. Amatör spor kulüpleri, iç mekanlarda yapılan kültürel hizmetler, iç mekanlarda faaliyet gösteren eğlence parkları ve hayvanat bahçeleri de kapalı olacak.

Yetkililer tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, zorunlu olmadıkça belediye sınırları içerisinden çıkılmaması istendi.

Kısıtlamalar 3 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak.

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