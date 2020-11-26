Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi

Danimarka'da vizonlar koronavirüse yakalandı. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için itlaf kararı alındı. Ülkede binlerce vizon toprağa gömüldü.

Guardian'da yer alan habere göre geçtiğimiz gün, gömülen vizonlar yükselerek yüzeye çıktı.

Ulusal polis sözcüsü Thomas Kristensen konuyla ilgili eyalet yayıncısı DR'ye açıklama yaptı. Kristensen , "Vücutlar çürürken gazlar oluşabilir. Bu, her şeyin genişlemesine neden oluyor. Bu nedenle karkaslar yüzeye çıkmış olabilir" dedi.

Yerel medya, hayvanların göllere ve yer altı su rezervlerine çok yakın gömülmüş olabileceğini ve yer ile içme suyu kaynaklarının kirlenmesi korkusuna yol açtığını yazdı.

Vizonların üzerine daha fazla toprak atılarak durumun izlendiği bilgisi paylaşıldı.

Yılda tahmini 17 milyon kürk üretilen Danimarka'da vizon çiftlikleri oldukça yaygın. Vizonlar, virüsten en çok etkilenen hayvanlar arasında yer alıyor.

İspanya’da da temmuz ayında binlerce vizon, koronavirüs sebebiyle itlaf edilmişti.