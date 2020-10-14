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Danimarka'da koronavirüse yakalanan vizonlar itlaf ediliyor

Danimarka'da vizonlar koronavirüse yakalandı. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için itlaf kararı alındı. Ülkedeki 2 buçuk milyon vizonun itlaf edilmesine başlanırken, hayvanların nasıl enfekte olduğu araştırılıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 13:48
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Danimarka'da koronavirüse yakalanan vizonlar itlaf ediliyor

Dünyanın başlıca kürk ihracatçılarından olan Danimarka’daki 63 çiftlikte vizonlarda koronavirüs tespit edildi.

Virüsün yayılmasını önlemek için hayvanların itlaf edilmesine karar verildi. 

Koronavirüs testi pozitif çıkmayan vizonlar da dahil, ülkedeki toplam 2 buçuk milyon vizon itlaf edilecek.

Danimarka hükümeti çiftçilerin zararının tazmin edileceğini açıkladı.

Virüsün hayvanlara nasıl geçtiği bilinmiyor. Vizonların nasıl enfekte olduğu ve insanlara bulaştırıp bulaştırmayacağı araştırılıyor.

Yılda tahmini 17 milyon kürk üretilen Danimarka'da vizon çiftlikleri oldukça yaygın. Vizonlar, virüsten en çok etkilenen hayvanlar arasında yer alıyor.

İspanya’da da temmuz ayında binlerce vizon, koronavirüs sebebiyle itlaf edilmişti. 

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