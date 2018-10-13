Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
banner40

Danimarka'da 'Rus yanlısı' pozisyona hapis cezası verilmesi önerildi

Danimarka'da yayın yapan Berlingske gazetesinde yer alan habere göre, Danimarka Parlamentosu'nun internet sitesinde Danimarka vatandaşlarının "Rus yanlısı" pozisyondan dolayı cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacakları bir yasa tasarısı yayınlandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:28
Danimarka'da 'Rus yanlısı' pozisyona hapis cezası verilmesi önerildi

Yabancı istihbarat tarafından yürütülen psikolojik etki operasyonlarıyla mücadele tedbirlerine ilişkin yasa tasarısına göre, seçim kampanyaları döneminde yapılacak açıklamaların, devlet yetkililerinin açıklamalarından farklı olması halinde, Danimarka vatandaşları 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Gazetenin haberine göre, tasarının cezalandırmayı öngördüğü eylemler arasında, kamu tartışmalarına müdahale ve karar verme sürecini etkileme girişimleri de bulunuyor.

'AMPUL DEĞİŞTİRME' ÖRNEĞİ

Tasarıya göre, yabancı bir istihbarat teşkilatının herhangi bir kurumun tuvaletindeki yanmış bir ampulü değiştirmenin iyi olacağını söylemesi ve Danimarkalı yöneticinin bu tavsiyeyi dikkate alıp uygulaması da suç kapsamına alınıyor.

Tasarı ayrıca, vatandaşların Rus karşıtı yaptırımların Danimarka'ya zarar verdiğini düşünmeleri ve bu görüşlerini medyada paylaşmalarını cezalandırmayı da öngörüyor. ‘Kuzey Akım-2' gaz boru hattı projesiyle ilgili olumlu görüş ve övgüler de ceza kapsamına alınacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
DanimarkaRusHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacıdimitriu: "Girne kalesindeki ikonların sağlıklı şekilde muhafaza edilebilmesi için klima gerekiyor"
Hacıdimitriu: "Girne kalesindeki ikonların sağlıklı şekilde muhafaza edilebilmesi için klima gerekiyor"
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 ölü
Yunanistan'da göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 ölü
Endonezya’da şiddetli yağış: 22 ölü
Endonezya’da şiddetli yağış: 22 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim