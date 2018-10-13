Danimarka'da 'Rus yanlısı' pozisyona hapis cezası verilmesi önerildi

Yabancı istihbarat tarafından yürütülen psikolojik etki operasyonlarıyla mücadele tedbirlerine ilişkin yasa tasarısına göre, seçim kampanyaları döneminde yapılacak açıklamaların, devlet yetkililerinin açıklamalarından farklı olması halinde, Danimarka vatandaşları 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Gazetenin haberine göre, tasarının cezalandırmayı öngördüğü eylemler arasında, kamu tartışmalarına müdahale ve karar verme sürecini etkileme girişimleri de bulunuyor.

'AMPUL DEĞİŞTİRME' ÖRNEĞİ

Tasarıya göre, yabancı bir istihbarat teşkilatının herhangi bir kurumun tuvaletindeki yanmış bir ampulü değiştirmenin iyi olacağını söylemesi ve Danimarkalı yöneticinin bu tavsiyeyi dikkate alıp uygulaması da suç kapsamına alınıyor.

Tasarı ayrıca, vatandaşların Rus karşıtı yaptırımların Danimarka'ya zarar verdiğini düşünmeleri ve bu görüşlerini medyada paylaşmalarını cezalandırmayı da öngörüyor. ‘Kuzey Akım-2' gaz boru hattı projesiyle ilgili olumlu görüş ve övgüler de ceza kapsamına alınacak.