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Danimarka sığınmacı kamplarını yurt dışına taşıyor

Danimarka sığınmacı kamplarını yurt dışına taşıyor

03 Haziran 2021 Perşembe 16:43
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Danimarka sığınmacı kamplarını yurt dışına taşıyor

Danimarka Parlamentosunda son defa görüşülen ve oylanan yasa tasarısı, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Partinin yanı sıra sağ görüşlü ve aşırı sağ görüşlü partilerin de desteğiyle parlamentoda kabul edildi.

Danimarka ülkedeki Suriyelileri göndermek için harekete geçti

Yasa tasarısının kabulü için 70 parlamenter oy kullanırken 24 parlamenter ise yasa tasarısına karşı oy kullandı.

Danimarka hükümeti, yasayla Danimarka’dan sığınma talebinde bulunan sığınmacıları, durumları netleşene kadar yurt dışındaki sığınmacı kamplarında tutacak.

Danimarka'ya sığınmacı olarak gelen ve başvurusu kabul edilmeyenler de bu kamplara gönderilecek.

AB Komisyonu: Karar mevcut hukuka aykırı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) söz konusu kararın, Danimarka'nın uluslararası yükümlülükleriyle uyumluluğu ve sığınmacıların korunması için uluslararası dayanaklara zarar verilmesi riski açısından ifade ettiği endişeyi paylaştıklarını belirtti.

Sığınma talepleriyle ilgili bu tür kararların hem konuya ilişkin hukuki süreçlere hem de mağdurlara etkili biçimde koruma sağlanmasına yönelik soru işaretleri oluşturduğunu belirten Jahnz, şunları kaydetti:

"Bu, mevcut AB hukuku altında ya da göç ve sığınmaya yönelik yeni teklifler içeren anlaşma uyarınca mümkün değildir. Komisyonun önerdiği yeni göç ve iltica anlaşması, sığınmayı AB Şartı tarafından garanti altına alınmış bir temel hak olarak görüyor. Komisyon, yeni bir adım atılmadan ve yürürlüğe girmeden önce Danimarka'nın yasalarını dikkatlice inceleyecek."

Danimarka Göç Bakanı Mattias Tesfaye, geçen ay yaptığı açıklamada, Danimarka’nın Avrupa’nın dışında sığınmacı kabul kampları kuracağını belirtmişti.

Tesfaye, birkaç ülkenin Danimarka’nın bu fikrine sıcak baktığını aktarmış ve nisan ayında Ruanda’yı ziyaret etmişti.

Ziyarette, Danimarka ve Ruanda arasında sığınmacılar konusunda 2 anlaşma imzalanmıştı.

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından bu yana sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:44
Anahtar Kelimeler:
DanimarkaSığınmacı Kampları
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