Danimarka: Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sağlamaya hazırız

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması durumunda Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat tedarik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Jyllands-Posten gazetesine demeç veren Frederiksen, Ukrayna'daki durumun Avrupa için çok büyük bir risk teşkil ettiğini ve Avrupa'da silahlı çatışma çıkma olasılığından endişe duyduğunu belirtti.

Frederiksen, gerilimin daha fazla tırmanması halinde Kiev'e tam teşekküllü destek sağlama sözü verdi.

Sputnik'in haberine göre Frederiksen, Rusya'nın saldırgan bir yaklaşım sergilemesi halinde Moskova'ya "eşi görülmemiş kapsamda" yaptırımlar uygulayacaklarını da vurguladı.

NATO ülkelerinden Danimarka'nın, Baltık Denizi'ne bir fırkateyn, NATO'nun bölgedeki hava devriyesini desteklemek üzere Litvanya'ya da 4 F-16 uçağı göndermeye hazırlandığı basına yansımıştı.

Öte yandan Polonya Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Pawel Soloch da, Varşova’nın Kiev’e "on binlerce" savunma silahı tedarik etmeye karar verdiğini belirtti, fakat tam olarak hangi silahların olacağını netleştirmedi.

Daha önce Polonyalı Rzeczpospolita gazetesi, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov’un açıklamalarına atıfla Polonya’nın Ukrayna’ya askeri yardım önerdiğini yazmıştı.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Soloch, “Ukrayna'ya savunma silahlarının tedarik edilmesine karar verildi” ifadelerini kullandı. Polonyalı yetkili, söz konusu silahların "saldırı amaçlı değil, savunma amaçlı" olduğunu vurguladı.