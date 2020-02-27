Danimarka ve Estonya'da ilk vakalar

Dün Brezilya, Pakistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Gürcistan ve Fas'ta ilk kez Koronoavirüs vakaları görüldüğü doğrulandı.

Ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'in salgının başladığı bölgesi Hubey'de görülürken, virüsle bağlantılı en çok ölümlü vakanın yaşandığı ikinci ülke olan Türkiye'nin sınır komşusu İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Salgının başladığı Çin'de ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Ülkede dün Koronavirüs kaynaklı 29 yeni ölüm yaşanmasıyla Çin genelinde ölümlü vaka sayısı 2 bin 746'ya yükseldi. Ülkede 78 bin 497 doğrulanmış Kovid-19 vakası bulunuyor, ancak bazı uzmanlar sayının daha fazla olabileceğini savunuyor. Virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke Güney Kore'de görülen vaka sayısı bin 146 oldu.

Avrupa'da şu ana kadar görülen en büyük yeni tip Koronavirüs salgını İtalya'da yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 453 Kovid-19 vakası olduğu doğrulandı ve 12 kişi hayatını kaybetti.

Bugün (27 Şubat 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle...

Danimarka'da ilk vaka

Danimarka Sağlık Bakanlığı, İtalya'nın kuzeyindeki Lombardy bölgesine kayak tatiline giden bir vatandaşında döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Test sonuçları pozitif gelen adam, eşi ve çocuğuyla evinde izole edildi. Hastanın eşinin ve çocuğunun test sonuçlarının negatif geldiği belirtildi.

Estonya'da ilk vaka

Rus haber ajansı TASS, Estonya sağlık Bakanı'nın ülkesinde ilk kez bir Koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurduğunu aktardı.

Açıklamaya göre hastalanan kişi bir Estonya vatandaşı değil, ancak ülkede yaşıyor. Teşhis konan kişinin kısa süre önce İran'da bulunduğu belirtildi.

Irak'ta altıncı vaka doğrulandı; salgının büyümesini önlemek için kamu alanlarını kapatıyor

Irak Sağlık Bakanlığı, kısa süre önce İran'da bulunmuş bir vatandaşında Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Bu, Irak'ta görülen altıncı Kovid-19 vakası oldu.

ülkede okulların, üniversitelerin, sinema salonlarının, kafelerin, kulüplerin ve diğer kamu toplanma alanlarının 7 Mart'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

Irak, aynı zamanda İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ve Bahreyn'e seyahat yasağı uygulama kararı aldı.

Suudi Arabistan, umre ziyaretlerini durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Riyad, salgının önünde geçilmesi için devletlere ve Dünya Sağlık örgütü gibi kurumlara destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Trump, Koronavirüs'le mücadele için Pence'i görevlendirdi

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı Mike Pence'i 'global sağlık krizi'ne verilecek karşılığı hazırlamakla görevlendirdi.

Trump, Kovid-19'un ABD'de yayılmasının kaçınılmaz olmadığını dile getirdi. ABD lideri, "Büyük ihtimalle yayılacak, yani yayılabilir. Çok ufak da olabilir, çok büyük ölçekli de olabilir. Ne olursa olsun hazırız" ifadelerini kullandı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ABD'lileri "Daha çok Koronavirüs vakası görmeye hazır olma" konusunda uyardı. ABD'de dün ilk kez defa "kökeni bilinmeyen bir vaka" tespit edildi. Calfornia'da karantinaya alınan kişinin daha önce ABD dışına çıkmadığı ve Koronavirüs taşıdığı tespit edilmiş biriyle temas kurmadığı öğrenildi.