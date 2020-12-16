Danimarka’da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırıldı

Başbakan Frederiksen, Danimarka'da son haftada 22 binden fazla kişinin COVID-19 salgınına yakalandığını ve artan sayının endişe verici olduğunu belirterek, 25 Aralık 2020’den 3 Ocak 2021'e kadar ülkenin tamamen karantina altına alınacağını söyledi.

Frederiksen, 17 Aralık’tan itibaren AVM’lerin kapanacağını, 21 Aralık’tan itibaren kuaförler, dövme klinikleri, masör ve fizyoterapist klinikleri, sürücü kursları, temel eğitim okulları ve kreşlerin tamamen kapatılacağını belirtti.

25 Aralık’tan itibaren ise gıda maddesi satan mekanlar, süpermarketler, eczaneler, gel al ya da paket servis yapan restoranlar, fırınlar, akaryakıt istasyonları hariç tüm işletmelerin kapanacağını aktaran Frederiksen, kapalı kalan işletmeler için ekonomik destek sağlanacağını vurguladı.

Danimarka’da 24 Aralık’ta kutlanan Noel Bayramı dolayısıyla AVM’lerde yoğunluk yaşanıyordu. Başbakan Frederiksen’in açıklamasının ardından birçok AVM, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, bu akşam saat 24.00’e kadar açık olduklarını duyurdu.

