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Danimarka’da mültecilerin boşanmasına engel

Danimarka’da geçici oturma izni verilen sığınmacıların boşanma talepleri geri çevriliyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:17
Danimarka’da mültecilerin boşanmasına engel
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Politiken gazetesinin, boşanma işlemlerini yürüten Devlet İdaresi'nin (Statsforvaltningen) kararlarına dayandırdığı haberine göre, Danimarka'da
yürürlükteki Yabancılar Yasasının 7'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre, sığınmacı olarak Danimarka'da geçici oturma izni verilen yabancıların boşanmasına izin verilmiyor.

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Yabancılar yasasına göre, Danimarka'da bir yabancının boşanabilmesi için bu ülkede ikametgahının olması gerekiyor. Ancak geçici oturma izni ile
Danimarka'da yaşayan sığınmacılar Danimarka'da ikamet etmiş sayılmıyor.

Devlet İdaresi'nin bu gerekçeyle, geçici izin ile Danimarka'da bulunan sığınmacıların boşanma taleplerini geri çevirdiği kaydedildi. Haberin ardından görüşlerini açıklayan Sosyal Demokrat Parti ve Danimarka Halk Parti'li siyasiler, kanunun değiştirilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
DanimarkaMültecil
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