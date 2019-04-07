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Danimarka’da silahlı çatışma!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag’ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

07 Nisan 2019 Pazar 09:32
Danimarka’da silahlı çatışma!
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Danimarka’nın başkenti Kopenhag'ın kuzeyinde bulunan Rungsted şehrinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Nordsjlland polisinin yaptığı açıklamada, saldırının Sofienberg Sarayı önünde yaşandığı, olay yerinde çok sayıda sağlık, Özel Harekat Polisi ve Olay Yeri İnceleme ekibinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, saldırı sonrasında çok sayıda yaralı olduğu ve yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu aktarıldı.

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HELİKOPTERLER HAVADA

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili şuan detay verilmeyeceği bildirilirken, helikopterlerin olay yeri ve civarında uçuş yaptığı belirtildi. Danimarka basınına yansıyan haberlerde olayın çeteler arası hesaplaşma olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. İHA

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı çatışmaDanimarka
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