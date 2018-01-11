Darbe karşıtlarına 15'er yıl hapis

Mısır'da askeri mahkeme, darbe karşıtı 51 kişiyi on beşer yıl hapse mahkum etti.

Mahkemede savunma heyeti üyesi Halid el-Kumi açıklamasında, 2013 yılında ordunun yönetime el koymasının ardından El-Minya kentindeki protestolarda "şiddet olaylarına" karıştığı gerekçesiyle gıyaben yargılanan 51 kişinin duruşmasının Asyut'taki askeri mahkemede yapıldığını bildirdi.

Kumi, mahkemenin sanıklardan her birine 15 yıl hapis ve 20 bin cuneyh (yaklaşık bin 100 dolar) para cezası verdiğini aktardı.

Mısır yasalarına göre 30 gün içinde savcılığa itiraz edilerek karar temyize götürülebiliyor. Firardaki sanıkların gözaltına alınması durumunda ise tekrar yargılanmaları gerekiyor.

Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından başkent Kahire başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen protestolar kapsamında El-Minya kentindeki gösterilerde "polis karakolunu basmak, yasaklı bir örgüte mensup olmak" gibi suçlamalarla yargılanan sanıkların dava dosyası askeri mahkemeye sevk edilmişti.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından darbe karşıtı yüzlerce kişiye, "izinsiz gösteri düzenlemek, şiddet olaylarına karışmak ve yasaklı örgüte üye olmak" gibi suçlamalar yöneltilmişti. Söz konusu kişiler askeri mahkemelere sevk edilmişti.

Uluslararası ve yerel insan hakları kuruluşları ise sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasını eleştiriyor.