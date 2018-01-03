Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116052
ALTIN
159.288
DOLAR
3.7660
STERLİN
5.0871
EURO
4.5302
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Sivilceleri yok ediyor!
Sivilceleri yok ediyor!
Bakımlı olmanın 7 kuralı!
Bakımlı olmanın 7 kuralı
"Bu yemeği asla yalnız başınıza yemeyin"
"Bu yemeği asla yalnız başınıza...
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
banner37
banner34

'Darfur'da silahlar ortadan kalkarsa sosyal ve ekonomik gelişim sağlanır'

banner35

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurahman, "Darfur'da silahların ortadan kaldırılmasıyla sosyal ve ekonomik gelişim sağlanacaktır." dedi...

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:46
'Darfur'da silahlar ortadan kalkarsa sosyal ve ekonomik gelişim sağlanır'
banner10

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Abdurahman, savaş yerine diyalog yaklaşımını benimsediklerini belirterek, "Darfur'da silahların ortadan kaldırılmasıyla sosyal ve ekonomik gelişim sağlayacaktır." dedi.

Abdurahman, Nyala şehrindeki "Bağımsızlık Değerleri ve Anlamları" konulu sempozyumunda yaptığı konuşmada, devletin silah toplama kampanyasına değindi.

Silah toplama projesinin devam edeceğini söyleyen Abdurrahman, "Sudanlı vatandaşlarımızı devletle birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Bölgedeki çatışmanın bitmesiyle kalkınma beraberinde gelecektir. Şiddet, savaş, çatışma alternatifi olarak diyalog yaklaşımına kendimizi adadık. Darfur'da silahların ortadan kaldırılmasıyla sosyal ve ekonomik gelişim sağlanacaktır." diye konuştu.

Abdurrahman, sorunları ortadan kaldıracak bir kadro kurulacağına ve kavmiyetçiliğe yer verilmeyeceğine dikkati çekti.

"Gönüllü geri dönüş" yapanlara da değinen Abdurrahman, 5 bin Sudanlının kendi isteğiyle Darfur'a döndüğünü ve Terpa bölgesine yerleştirildiklerini kaydetti.

Modern köylerin inşasına katkı veren Arap Birliği ve Afrika Birliği'ne de teşekkür eden Abdurrahman, Sudan'ın yeni bir sayfa açtığını sözlerine ekledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a mesajlı protesto
Trump'ın tehdidinin ardından Twitter'a mesajlı protesto
Kopenhag polisi, 1.1 milyon euro'luk votkayı çalan hırsızları arıyor
Kopenhag polisi, 1.1 milyon euro'luk votkayı çalan hırsızları arıyor
Kosova'da 4 milletvekiline şartlı hapis cezası
Kosova'da 4 milletvekiline şartlı hapis cezası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim