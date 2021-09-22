Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası
3 gün daha poliste tutukluluk
3 gün daha poliste tutukluluk
Flaş Haber
Koronavirüste yeni yan etki!
Kapat

Dark web üzerinden çocuk istismarı görüntüleri operasyonu

İtalya genelinde, internet üzerinden çocuk istismarı görüntüleri yaydığı belirlenen bir ağa yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

22 Eylül 2021 Çarşamba 13:52
59 Okunma
Dark web üzerinden çocuk istismarı görüntüleri operasyonu

İtalya genelinde, internet üzerinden çocuk istismarı görüntüleri yaydığı belirlenen bir ağa yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında, İtalyan vatandaşlarının yanı sıra yabancılar da bulunuyor.

Şüpheliler, aralarında küçük bebeklerin de yer aldığı çocuklara yönelik cinsel istismar görüntülerini bulundurmak, yayımlamak ve yaymakla suçlanıyor.

Palermo Savcılığı tarafından açılan ve yaklaşık 1,5 yıl süren soruşturmada şüphelilerin, çocukların cinsel istismar görüntülerini dark web (Karanlık ağ) gibi sanal ortamlarda paylaştığı belirlendi.

ON BİNLERCE DOSYAYA EL KONULDU

Güvenlik güçleri, internetteki sohbet ortamları ve dark web'deki gruplara sızarak delil topladı. Soruşturma sonunda, yaklaşık 250 bin dosyaya el konuldu.

Görüntülerdeki çocukların kimliklerinin belirlenmesi ve korunmaya alınmaları çalışmaları sürüyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre suç unsuru görüntülerin yer aldığı dosyalar, şüphelilerin evlerinde ilaç kutularının içine gizlenmiş veri depolama cihazlarında bulundu.

Şüphelilerin farklı yaş grupları, eğitim seviyeleri ve iş kollarından olduğu, aralarında bir polis memurunun da yer aldığı açıklandı.

Dark web, genel ağa erişmek için kullanılan internet tarayıcılarının erişmesinin mümkün olmadığı sitelerin bulunduğu alanı tanımlıyor.

İnternetin gizli adresleri olarak da tanımlanabilecek bu kavram, giderek daha fazla duyuluyor.

Anahtar Kelimeler:
Dark Webçocuk Istismarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evleri yandı, o evlenme teklifi yaptı
Evleri yandı, o evlenme teklifi yaptı
SON DAKİKA! Rus uçağı radarda kayboldu
SON DAKİKA! Rus uçağı radarda kayboldu
Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi
Amazon, aşılı çalışanlarını 100 bin dolar nakit ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim