Darya Dugina suikastı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina’nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Dugina cinayeti planlanmıştı ve Ukrayna özel servisi tarafından yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı üstlenmişti. Örgüt, suçlu ilan ettikleri Putin'i tahttan indirip yok edeceklerini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina’nın kızı Darya Dugina’nın aracına bomba konularak öldürülmüştü.

SON DAKİKA: KATİLİN ESTONYA'YA KAÇTIĞI AÇIKLANDI!

Rusya, Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya gelen ve saldırıdan sonra Estonya'ya kaçan Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini açıkladı.