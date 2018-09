Davranışların hepsi doğuştan

İngiliz Profesör Robert Plomin insanların davranışlarında en önemli etkenin 'DNA yapısı' olduğunu söyledi. King's College London'da görevli akademisyen, değişmeyen insan DNA'sının fiziksel özelliklerin yanı sıra insanın karakteri üzerinde etki sahibi olan en önemli 'tekil faktör' olduğunu belirtti. Plomin, 'DNA bizi nasıl olduğumuz insan haline getirir' (How DNA Makes Us Who We Are) isimli kitabında okulda ve ailesi tarafından gördüğü eğitimin insanların karakterine etkisinin sınırlı olduğunu öne sürdü.

'TAVSİYE ENDÜSTRİSİ DOĞRU DEĞİL'

Plomin, çocuklarını eğitmek için ebeveynlere tavsiyeler veren bir endüstri olduğunu ancak

bu endüstrinin söylediklerinin doğruluğunun ispatlanamayacağını öne sürdü. Ünlü İngiliz akademisyen, okuma, öğrenme, duygu birliği kurma gibi yeteneklerin büyük oranda genler tarafından belirlendiğini belirtti.